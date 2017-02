Gelmini: bilancio Comune Milano penalizza famiglie e imprese

Milano, 6 feb. (askanews) - "Ci saremmo aspettati un bilancio più coraggioso e invece ci troviamo di fronte a un bilancio di previsione interlocutorio che colpisce pesantemente famiglie e imprese". E' quanto ha affermato ha affermato la vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale al Comune di Milano, Mariastella Gelmini, commentando il bilancio presentato oggi dalla Giunta meneghina a Palazzo Marino.

"Alcune scelte sono davvero inquietanti, come la raffica di aumenti per i parcheggi e Area C, che vanno a sommarsi con la pioggia di multe per un ammontare di 330 milioni" ha proseguito Gelmini, aggiungendo come sia "da notare la scelta della giunta Sala che ha rifiutato di applicare la 'definizione agevolata', la rottamazione di cartelle esattoriali comunali e multe, concessa dal Governo. Solo un anticipo rispetto a quelle in arrivo grazie ai nuovi 7 autovelox decisi in questi giorni dalla giunta, ma la stangata più pesante ha riguardato le famiglie con una tassa sul nido da 52 euro: una scelta destinata a penalizzare 20mila famiglie che iscriveranno i loro figli in primavera" "Senza contare la pioggia di aumenti per tutti i servizi scolastici" ha proseguito l'esponente azzurra, sottolineando che "un'altra pesante iniziativa contro il commercio, a partire dagli esborsi per i dehors, la tassa sui rifiuti e le alte numerose imposte: un bilancio che colpisce dunque famiglie e ceti produttivi".