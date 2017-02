Droga sequestrata a gennaio in un'operazione

Milano, 21 feb. (askanews) - Oltre 500 chili di marjuana, per un valore sul mercato di oltre 5 milioni di euro, sono stati distrutti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lodi. Si tratta della quasi totalità della droga che era stata sequestrata a gennaio, nel corso di un'operazione antidroga conclusa nelle province di Lodi e Monza Brianza, che aveva portato all'arresto di 3 cittadini albanesi.

La distruzione è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Monza, titolare dell'indagine, in quanto il carico era stato fermato a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. A disposizione dell'autorità giudiziaria, per le esigenze probatorie nel corso del procedimento penale, è rimasta una campionatura prelevata su ciascuna delle 307 confezioni che componevano il carico.

Lo smaltimento è avvenuto a Piacenza, nel locale impianto di incenerimento, che, secondo uno specifico protocollo, garantisce la sicurezza delle operazioni di distruzione in armonia con la tutela e la salute pubblica.