Milano, 27 gen. (askanews) - Il 26 gennaio i finanzieri della componente navale della Compagnia di Cremona hanno sequestrato un'area golenale di 13.000 metri quadri a Casalmaggiore lungo il fiume Po, destinata allo stoccaggio di merci trasportate via acqua ed alla lavorazione dei materiali inerti. L'area demaniale in questione, per cui non può essere rilasciata l'autorizzazione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po perchè area golenale con determinati vincoli di insediamento, è stata occupata abusivamente da una società del settore dei calcestruzzi.

L'area è stata individuata durante i controlli lungo il fiume Po per contrastare il fenomeno delle escavazioni e occupazioni abusive in zone demaniali e per rilevare violazioni in materia ambientale. Alle operazioni ha partecipato un elicottero della Sezione Aerea di Varese per individuare esattamente la superficie occupata. Il servizio è stato svolto in collaborazione con l'A.I.P.O.

I finanzieri hanno trovato e sequestrato molti macchinari pesanti in grado di prelevare e lavorare grandi quantitativi di materiale inerte dal letto del fiume Po. Il responsabile, in assenza di titolo concessorio, sarà tenuto allo smantellamento e ripristino dell'area, al pagamento dei canoni che avrebbe dovuto pagare se autorizzato per un importo di oltre 50.000 euro, aumentato fino al 40% a titolo di sanzione.

La zona in questione è interessata al progetto "Po Grande" che coinvolge 5 Province e 50 Comuni in due Regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, per la candidatura della Media Valle del Po come patrimonio MaB (Man and Biosphere) dell'Unesco.