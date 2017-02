Gasparri: protocolli Italia-Libia sono scritti sulla sabbia

Milano, 4 feb. (askanews) - "La questione migratoria non è stata risolta perché gli accordi di Malta e i protocolli Italia-Libia non ci convincono affatto. Sono accordi scritti sulla sabbia". Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, commenta così gli accordi presi a Malta per fermare i flussi migratori in arrivo sulle coste italiane.

"Io penso che Forza Italia, con una campagna 'Prima l'Italia' - ha aggiunto - possa ritornare fortemente in campo, con una capacità propositiva nel momento in cui l'Europa si sta sfaldando".