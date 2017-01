Milano, 24 gen. (askanews) - "Con il sano pragmatismo milanese e lombardo, non c'è destra e sinistra, se c'è qualcosa da fare si fa. L'esempio dell'Accordo di Programma per il quartiere Lorenteggio ne è la più alta testimonianza". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia, intervenuto oggi al workshop "Abitare nel futuro. Prospettive per le politiche abitative, tra sviluppo urbano ed inclusione sociale" insieme al vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala.

Ai lavori hanno partecipato anche il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e il responsabile Area Real Estate del gruppo Cassa depositi e Prestiti. "Abbiamo la fortuna di essere in Lombardia - ha sottolineato Garavaglia - perché la nostra regione ha dimostrato negli anni di riuscire a fare squadra con diversi soggetti oggi presenti ai nostri lavori: Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Cariplo e altre istituzioni che non ragionano in termini esclusivamente politici".

"Come ci chiede sempre il nostro presidente Maroni - ha continuato Garavaglia - siamo impegnati a individuare soluzioni sempre più innovative ed efficaci per favorire gli investimenti. Il quadro che stiamo delineando oggi offre opportunità importanti per Milano e la Lombardia, ben sapendo che la città di Milano è una cosa a parte: possiamo agire con modalità innovative di 'smart housing', ma anche nel mettere a sistema gli attori principali qui presenti: Governo, Regione, Città metropolitana, Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Cariplo".

"Su questo Regione Lombardia c'è - ha assicurato Garavaglia - e non abbiamo nessuna pregiudiziale, ma solo la volontà di far funzionare al meglio le sinergie che anche oggi sono state confermate come realizzabili: dobbiamo quindi fare squadra nel modo più semplice e più efficiente possibile e mettere a frutto in maniera ottimale le risorse che ci sono".