Milano, 8 feb. (askanews) - "Non soltanto i lombardi ma anche cittadini di altre regioni destinano il loro 5 per mille ad enti ed associazioni di ricerca che lavorano in Lombardia: un riconoscimento della loro eccellenza su scala nazionale". E' quanto ha annunciato Massimo Garavaglia, assessore all'Economia, di Regione Lombardia commentando l'ultimo studio di Lombardia Speciale (www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it).

"Associazioni, enti di ricerca e di volontariato lombardi che si impegnano quotidianamente per il bene di tutti - ha concluso Garavaglia - vedono riconosciuto il loro valore: quasi il 40% del totale nazionale del 5 per mille finanzia le loro attività: anche in questo, la Lombardia e i lombardi sono esempio di qualità e buone pratiche per il resto del Paese".

"Per quanto riguarda la Lombardia i dati sono più che mai positivi in quanto, proprio nella nostra regione, si concentrano il maggior numero di destinatari di questi contribuiti con oltre diecimila realtà beneficiarie" ha proseguito l'assessora lombardo al Reddito di autonomia e inclusione sociale, Francesca Brianza, aggiungendo che "è un dato che conferma la grande attenzione al sociale da parte di enti e associazioni, vere eccellenze riconosciute anche a livello nazionale per il loro operato, oggi apprezzate e premiate dalla fiducia dei contribuenti".