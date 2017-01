Roma, 20 gen. (askanews) - "Le linee guida per il Piano e il Regolamento del Parco dello Stelvio approvate giovedì sono una base operativa forte per scrivere una nuova pagina di questo straordinario patrimonio naturale nazionale: tutela della biodiversità, sviluppo locale sostenibile, di gestione unitaria e partecipata con il territorio". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, commentando l'approvazione da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio delle linee guida per la predisposizione del Piano e del regolamento del Parco.

"L'ottimo lavoro del Comitato - aggiunge il ministro - ci consegna un documento non asettico, ma chiarissimo sulle priorità : in primis la tutela delle valenze naturali del parco, il coordinamento nelle attività tra i soggetti interessati, la Regione Lombardia e le province di Trento e Bolzano. Ciò significa - aggiunge Galletti - una presenza bilanciata delle strutture nei tre ambiti territoriali, l'impegno comune sulla ricerca e il monitoraggio scientifico, una promozione unitaria dell'immagine dello Stelvio e delle sue bellezze naturali. Inoltre, un'integrazione forte tra politiche di conservazione e sviluppo, puntando sul coinvolgimento attivo delle popolazioni".

"Sono lieto - conclude il ministro - che nell'articolato documento del Comitato trovi grande risalto la promozione di educazione e formazione, partendo dalla conoscenza del territorio e dall'identità locale: è questo il messaggio migliore per uno Stelvio che guarda a un futuro di tutela e di crescita armonica con l'ambiente, integrando nel modo migliore le sue specificità territoriali".