Gallera: telemedicina a Legnano altra eccellenza della Lombardia

Milano, 1 feb. (askanews) - "Il servizio di telemedicina avviato nell'ospedale di Legnano rappresenta un altro tassello dell'eccellenza della sanità lombarda. Un sistema altamente sofisticato che ci permetterà di garantire quella presa in carico globale del paziente prevista dalla riforma del sistema sanitario ormai entrata nel vivo". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito all'avvio presso l'Asst Ovest Milano che raggruppa gli ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono della tecnologia Intouch Health che permette di far dialogare professionisti che fisicamente stanno a chilometri di distanza. Le stazioni di controllo, installate a Legnano, rispettivamente nei reparti di Neurologia, Cardiologia e Pronto Soccorso, comunicheranno con i robot RP-Lite, collocati presso Abbiategrasso, Magenta e in un secondo tempo Cuggiono.

"Si tratta - ha spiegato Gallera - di un sistema altamente innovativo che stiamo sperimentando nell'Asst Ovest Milanese, grazie al quale potremo offrire le cure migliori e faremo risparmiare al paziente preziosi minuti fondamentali in questo tipo di eventi acuti".

"La sperimentazione - ha detto ancora l'assessore - è partita per assistere pazienti colti da ictus per i quali questi dispositivi si sono dimostrati essere molto utili. Dopo una prima fase di applicazione, l'utilizzo della strumentazione verra' allargata anche a tutta una serie di altre patologie, in particolare a quelle tempo dipendenti". "Valuteremo in seguito - ha concluso - un eventuale allargamento della sperimentazione ad altre reti ospedaliere nell'ottica di piena applicazione della Legge 23 che vede nella telemedicina uno dei pilastri portanti nel rapporto ospedale-territorio".