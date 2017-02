Milano, 2 feb. (askanews) - "Il sito di Garbagnate rappresenta una grande eccellenza nella produzione di farmaci a livello mondiale, un grande polo industriale che Regione Lombardia è orgogliosa di ospitare sul proprio territorio. Creare un network in Lombardia con realtà farmaceutiche così importanti ci permetterà di concretizzare il progetto di portare Ema a Milano". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il suo intervento in conferenza stampa sulla riforma sociosanitaria lombarda, al termine della visita al sito di Garbagnate Milanese (Milano) dell'industria farmaceutica Bayer.

Nel corso dell'incontro, che si inserisce nell'ambito di una serie di appuntamenti pianificati con le più importanti realtà industriali farmaceutiche sul territorio, Gallera ha parlato anche della riforma sociosanitaria lombarda, spiegando che "abbiamo dato un'attenzione particolare al malato cronico: grazie ai progressi ottenuti nella ricerca anche nel campo farmacologico che ha introdotto cure e farmaci quasi personalizzati, abbiamo modificato profondamente la nostra aspettativa di vita. Cure e farmaci che però hanno costi molti alti, da qui l'esigenza di dare risposte profondamente diverse con la costruzione di un sistema che non si basa più sull'offerta ma sulla domanda. In questo contesto anche la appropriatezza farmacologica e sistemi innovativi di cura come la telemedicina risultano davvero fondamentali. Realtà importanti come Bayer hanno certamente un ruolo importante soprattutto per il lavoro che svolgono nel campo della ricerca e innovazione".

"Oggi abbiamo ancora un altro grande traguardo che è quello di portare a Milano l'Agenzia europea del farmaco" ha continuato il titolare regionale della Sanità, concludendo che "per realizzare un obiettivo così ambizioso è necessaria la collaborazione e il coinvolgimento a 360 gradi di tutti gli attori sul territorio. Per questo la creazione di una rete sul territorio che riunisca le maggiori industrie farmaceutiche sarebbe una carta importante per vincere la sfida di portare Ema a Milano".