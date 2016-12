Ass. lombardo: attenzione altissima per cura malattie rare bimbi

Milano, 20 dic. (askanews) - "Dopo essermi confrontato con il direttore generale del Policlinico, Paola Giroldi, posso garantire che non vi è nessun rischio che l'attività dell'unità di alta intensità venga ridotta o allentata e men che meno chiusa". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando che "l'attenzione della Regione rispetto al tema della cura delle malattie rare, specie nei bambini più fragili, è altissima".

"L'epidermolisi bollosa, sindrome dei bambini farfalla, è un tema importante e una particolare patologia che deve essere curata nel modo migliore" ha proseguito l'assessore, aggiungendo che "nel recente passato abbiamo lavorato anche sul tema della fibrosi cistica per il quale insieme alla direzione del Policlinico e all'associazione stiamo studiando gli strumenti piu' idonei per una sua valorizzazione".

"Oggi, inoltre, ho incontrato la dottoressa Susanna Esposito che guida l'Unità di pediatria ad alta intensità di cura della Fondazione Irccs Policlinico di Milano" ha continuato Gallera, evidenziando che "mi sono complimentato con lei per l'importante lavoro che svolge e per i risultati ottenuti nel campo della ricerca che hanno portato l'unità a un livello di eccellenza". "Ho sottolineato l'importanza per Regione Lombardia del suo lavoro - ha concluso - e ho ribadito il mio impegno affinché vengano trovate nelle prossime settimane le condizioni migliori perché la professoressa Esposito possa continuare a guidare con efficacia l'unità di pediatria del De Marchi".