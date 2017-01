Milano, 24 gen. (askanews) - "L'Ordine dei medici fa bene a richiamare, anche con delle sanzioni forti, tutti i medici a una corretta informazione sulle vaccinazioni nei confronti delle famiglie. La corretta informazione è che i vaccini sono l'unico strumento per garantire la salute dei nostri figli e della comunità". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla decisione dell'Ordine dei medici di Milano di avviare un provvedimento nei confronti di un noto dottore antivaccinista.

Parlando a margine dell'inaugurazione, questa mattina, dell'Anno Accademico dell'Università Humanitas di Rozzano (Milano), Gallera ha spiegato che "è giusto che l'Ordine dei medici agisca in maniera molto decisa nei confronti di coloro che alimentano dubbi, minando la sicurezza della nostra comunità".

"Regione Lombardia ha deciso di rimuovere questi dubbi attraverso una incisiva campagna di comunicazione e il sito internet 'wikivaccini.com' per far assumere a tutti i cittadini la consapevolezza e l'importanza dei vaccini" ha proseguito l'assessore, sottolineando che "non siamo d'accordo con chi crede che attraverso un obbligo si capisca meglio questo valore all'interno della comunità. Crediamo sia più efficace farlo recepire attraverso l'intervento dei medici e delle strutture sanitarie. Quindi non obbligo ma assunzione di consapevolezza".