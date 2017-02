Milano, 16 feb. (askanews) - "Apprendiamo che il PD regionale è a favore della fusione Trenord-Atm. Alla luce di ciò, chiediamo ancora una volta al sindaco di venire a riferire in commissione o in consiglio in merito", così Patrizia Bedori, capogruppo M5S, fortemente contrario a questa ipotesi.

"Sala si deve ricordare che non è piu il manager di una società privata - ha aggiunto Bedori - ma è sindaco della città e in quanto tale deve lavorare per il Comune e per il bene dei milanesi e dovrebbe essere in prima fila a tutela del patrimonio della città".