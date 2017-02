F.Sala: desk imprese per il Marocco con Unioncamere e Promos

Milano, 1 feb. (askanews) - "In seguito agli incontri avuti oggi, avvieremo i lavori per aprire un desk dedicato al Marocco insieme a Unioncamere Lombardia e Promos, al fine di creare un supporto costante su questo territorio ai nostri imprenditori. Da parte delle nostre imprese c'è un enorme interesse per questo Paese ma dobbiamo capire quali sono i settori nei quali ci sono maggiori opportunità di realizzare partnership". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, che a Casablanca ha incontrato il presidente della Camera di commercio di Casablanca, Amhal Mustapha e il direttore del Centro Regionale per gli Investimenti Abdallah Chater.

"Il protocollo d'intesa con la regione di Casablanca,- ha aggiunto il vicepresidente Sala - concordato in seguito all'incontro con il governatore regionale questa mattina, vogliamo portarlo a compimento entro l'estate".

"La Regione di Casablanca - ha proseguito il vicepresidente - ha un piano di sviluppo che prevede il focus su quattro obiettivi strategici da conseguire entro il 2020: armonizzazione del tessuto urbano, mobilità, commercio e divertimento. E' una regione dinamica e c'è lo spazio per una collaborazione concreta".