Milano, 2 feb. (askanews) - "Qui a Casablanca le imprese lombarde, le nostre imprese, stanno svolgendo circa 150 incontri 'business to business' con le imprese marocchine. Un evento nato grazie al nuovo piano per l'internazionalizzazione di Regione Lombardia". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, che al Consolato Generale italiano di Casablanca ha concluso la missione istituzionale di Regione Lombardia in Marocco.

Una missione durante la quale ha incontrato i rappresentanti delle 20 imprese lombarde facenti parte della delegazione economica al seguito della missione e seguite da Promos e Unioncamere Lombardia. All'incontro erano presenti il Console generale d'Italia a Casablanca e l'Ambasciatore italiano in Marocco.

"Per noi - ha commentato Sala dopo l'incontro - poter ascoltare direttamente le aziende in merito alle misure e ai progetti che applichiamo è un feedback molto importante. In questo caso abbiamo ricevuto un plauso corale e questo non può che far piacere e spronarci ad andare avanti. Significa che le nostre misure funzionano".

"Vogliamo aprire - ha ribadito Sala - una linea di credito per le nostre imprese all'estero". "Pensiamo - ha concluso - a una linea per le Pmi che da sole non riescono ad accedere a linee di credito di altri enti o realtà che si occupano di internazionalizzazione".