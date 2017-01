Milano, 12 gen. (askanews) - Sarà interrogato in aula il 6 aprile prossimo Mario Borghezio, l'europarlamentare della Lega Nord sotto processo a Milano per gli attacchi di stampo razzista rivolti all'ex ministro Cecile Kyenge. Il pm Piero Basilone accusa il politico del Carroccio di aver espresso "idee fondate sull'odio razziale ed etnico" in un'intervista rilasciata il 29 aprile 2013 a "La Zanzara", nota trasmissione radiofonica in onda su Radio24. Cecile Kyenge era appena stata nominata ministro dell'Integrazione del governo Letta e Borghezio l'aveva insultata con frasi che, secondo il magistrato della Procura di Milano, violerebbero le norme sancite dalla legge 85 del 2006 in materia di discriminazione razziale: "Gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra", oppure "non siamo congolesi, abbiamo un diritto ultramillenario". E ancora: "Kyenge fa il medico, gli abbiamo dato un posto in una Asl che è stato tolto a qualche medico italiano".

Borghezio aveva chiesto l'immunità ma a fine ottobre scorso l'aula del Parlamento di Strasbrugo gliela negò. La relazione dell'europarlamento sul rigetto dell'immunità del politico del Carroccio è stata acquisita oggi insieme a un'informativa della Digos dai giudici della Quarta Sezione penale che hanno aggiornato il processo al 6 aprile. La prossima udienza si aprirà con l'audizione in aula dell'intervista sotto accusa. Dopodichè Borghezio sarà chiamato a rispondere alle domande della pubblica accusa, della difesa e del'avvocato di Kyenge che si è costituita parte civile contro di lui. Oggi il collegio presieduto da Maria Teresa Guadagnini ha sollecitato pm e avvocati a preparare i propri interventi in vista della prossima udienza. Ciò significa che il 6 aprile, se ci sarà tempo, i giudici potrebbero dare la parola al pm Basilone per la sua requisitoria e la relativa richiesta di condanna.