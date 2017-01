Milano, 14 gen. (askanews) - Tra slogan ultranazionalisti e contro l'immigrazione e l'Islam, circa trecento militanti di Forza Nuova hanno partecipato oggi al contestato presidio "Per la sovranità in piazza" che si è svolto davanti all'Arco della Pace a Milano. "Forza nuova, orgoglio nazionale"; "Italia nazione, rivoluzione"; "Europa cristiana, mai musulmana".

Non molto distante, a un paio di chilometri di distanza, la contromanifestazione organizzata in piazza Fontana dal Comitato permanente antifascista milanese, che poi si è trasformata in un corteo che si è concluso in piazza della Scala. Al presidio di protesta contro la manifestazione di Forza Nuova, considerata un'apologia al fascismo, anche diversi esponenti della giunta comunale, tra cui il vicesindaco Anna Scavuzzo, e i rappresentanti dell'Anpi.

A prendere parola davanti all'Arco della Pace diversi dirigenti della formazione di estrema destra, tra cui il leader Roberto Fiore, che ha elogiato "il senso dello Stato" durante l'epoca fascista. "Non posso non ricordare il senso dello Stato che fu impresso sul popolo italiano negli anni Venti e negli anni Trenta - ha detto di fronte alla bandiere sventolanti dei militanti - educando la gente a servire lo Stato e nello stesso tempo a servire il trinomio Dio, patria e famiglia. Il trinomio essenziale per la libertà dei popoli".

Fiore, che ha preso la parola mentre i forzanuovisti accendevano le torce sullo sfondo dell'Arco della Pace e del Castello Sforzesco, ha parlato di "risveglio" dell'Europa che a breve contagerà anche l'Italia. Siamo davanti, ha detto, alla "fine di un periodo che è stato concesso alle forze del male per propagarsi senza freno all'interno delle nostre nazioni. E' in atto un risveglio che non è cosa da poco. E non sono fra quelli che pensano che questo risveglio sia sanguinoso. Assolutamente no. Arriverà come tutte le cose, come un vento inarrestabile, come è avvenuto in Polonia nel momento in cui abbiamo visto centinaia di migliaia di polacchi manifestare al grido di Dio, onore e Patria. Lo stesso sta avvenendo in Slovacchia. Se l'Europa si sta svegliando, se è avvenuto in America e in Russia, non può che precedere il risveglio dell'Italia e di Milano".

Poi il proclama contro l'immigrazione: "Il prossimo passo - ha aggiunto - è la difesa a oltranza del nostro popolo, del blocco totale dell'immigrazione. Andiamo a vedere che cosa stiamo facendo in Veneto, a Treviso, in Emilia, dappertutto. Dove l'immigrazione avanza trova un ostacolo. E quell'ostacolo si chiama Forza Nuova, sappiatelo".

Poco prima, arringando i militanti, l'attacco alla Lega da parte di uno dei leader di Forza Nuova, che al megafono ha detto: "Il no all'immigrazione siamo noi, basterebbe mandare l'esercito, i lagunari in Libia. Sarebbe tutto risolto in cinque minuti. Non ascoltate Salvine, vi prende per il culo. E Grillo sta dalla parte di Monti, ha cercato di allearsi con loro".