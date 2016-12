Milano, 22 dic. (askanews) - "Le sentenze non si commentano. Quel che certamente si può dire è che la condanna odierna di Formigoni conferma quanto abbiamo sostenuto e denunciato in tutti questi anni in tema di gestione della sanità lombarda, sottolineando i rischi di un modello permeabile agli illeciti. E occorre aggiungere che la trasparenza del sistema continua a restare al centro delle nostre preoccupazioni". Lo ha affermato la capogruppo di Sel in Regione Lombardia, Chiara Cremonesi, dopo la condanna dell'ex governatore Roberto Formigoni per la vicenda Maugeri.