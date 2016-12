Milano, 22 dic. (askanews) - "Si è squarciato il velo sull'eccellenza della Sanità Lombarda, la condanna a Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, a 6 anni per corruzione nel caso Maugeri, è la conferma definitiva che in Lombarda chi doveva tutelare i malati ha, in realtà, speculato sulla loro pelle. Lo ha affermato in una nota Iolanda Nanni, capogruppo del M5S Lombardia, secondo cui "Formigoni faceva la bella vita a spese dei malati e di 'celeste' aveva solo il colore delle camicie: milioni di euro sottratti ai lombardi finivano sperperati in regali, vacanze di lusso, cene, crociere in yacht e finanziamenti ai meeting di Cl. Così, per almeno un decennio, si era consolidato un sistema criminoso e clientelistico di potere in Lombardia. Nel frattempo - ha proseguito Nanni in una nota - Fondazione Maugeri sprofondava in un disastroso crack che ha portato oggi alla sua trasformazione da Fondazione onlus a società per azioni (che opera per profitto degli azionisti) mettendo a rischio oltre 3 mila posti di lavoro senza un battito di ciglia da parte della Giunta Maroni".

Il nuovo governatore, ha aggiunto l'esponente del Movimento 5 Stelle, "non ha saputo dare quel deciso cambio di passo e necessaria discontinuità sul piano legale all'intero comparto della Sanità lombarda, prova ne sono i processi in corso a carico dell'ex assessore regionale Mario Mantovani, imputato per abuso d'ufficio e turbativa d'asta in merito al bando sul trasporto dei pazienti dializzati e del presidente della commissione sanità Fabio Rizzi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Smile sullo scandalo delle dentiere".

"La presidenza Maroni ha fallito - ha concluso Nanni - l'intero centrodestra pure e il Pd nel ventennio Formigoniano non è stato in grado di fare opposizione e vigilare su questi scandali: solo il Movimento 5 Stelle può ridare dignità e legalità alle Istituzioni".