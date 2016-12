Milano, 22 dic. (askanews) - I giudici della Decima Sezione penale del Tribunale di Milano hanno fatto cadere l'accusa di associazione a delinquere, contestata a Roberto Formigoni, assolvendolo da questo reato "per non avere commesso il fatto". Lo hanno perciò condannato a sei anni, tre anni in meno rispetto ai nove anni chiesti per lui dai pm Laura Pedio e Antonio Pastore. L'ex governatore lombardo dovrà inoltre versare alla Regione Lombardia, insieme al presunto faccendiere Pierangelo Daccò, condannato a nove anni e due mesi, una provvisionale pari a un milione di euro: una sorta di acconto in attesa che un giudice civile stabilisca l'esatta entità del risarcimento da versare alla parte civile Regione Lombardia che, sempre a titolo di provvisionale, ha ricevuto altri due milioni dall'ex assessore alla Sanità Antonio Simone e da altri imputati.