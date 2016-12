Milano, 22 dic. (askanews) - "Quella di Formigoni è una sentenza pesante che certifica con chiarezza le motivazioni per cui cadde la Giunta di centrodestra minando la credibilità di Regione Lombardia. In questi anni abbiamo continuato a chiedere maggiore trasparenza su un settore delicato come quello della sanità, per evitare in particolare l'eccessiva discrezionalità che, come confermato oggi, ha permesso ai faccendieri di muoversi liberamente in Regione. Purtroppo la discontinuità non c'è stata, e nuovi scandali hanno coinvolto la Regione ora guidata da Maroni". Lo ha affermato il segretario e consigliere regionale del Pd Alessandro Alfieri in merito alla condanna dell'ex presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni.