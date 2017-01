Milano, 11 gen. (askanews) - "Non sarà la Consulta a decidere la durata del governo. Il voto è necessario, ed è necessario subito, non per la bocciatura del referendum sull'articolo 18 ma per il risultato del referendum del 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Renzi. Quella data ha certificato il malcontento di un Paese che chiede di tornare subito alle urne per cambiare. Più passa il tempo e più sarà tradita la volontà degli elettori". Lo ha affermato l'europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Nord Lorenzo Fontana dopo il pronunciamento della Consulta.