Milano, 23 dic. (askanews) - Il Cda della Fondazione Teatro alla Scala ha approvato il bilancio preventivo per il 2017 con l'astensione del rappresentante della Regione Lombardia, l'assessore Cristina Cappellini. Il voto contrario della Regione all'assemblea del 19 dicembre si è dunque trasformato in astensione. "Abbiamo approvato il bilancio preventivo 2017 quindi si parte. A gennaio continueremo la discussione su 2018 e 2019 che hanno una complessità maggiore. La Regione si è astenuta, ho chiesto che lo facesse, poi è chiaro che la Regione non ha mai avuto voti contrari. Il 19 non ero presente però a livello di cda ho chiesto e ottenuto che si astenesse" ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano e presidente della Fondazione, a margine della firma del Patto Milano sicura.