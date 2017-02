L'idea di una startup milanese per fare un regalo da smartphone

Milano, 13 feb. (askanews) - Un mazzo di rose rosse spedito a casa della propria amata a San Valentino. Una scena classica, dalla quale sono partiti 3 ragazzi milanesi che hanno lanciato la startup Bloovery, il fiorista 2.0: pensando agli uomini che vogliono fare un regalo ma hanno poco tempo hanno lanciato la app per comprare e inviare fiori dallo smartphone, con un servizio di chat su Facebook messenger e sul sito web per mobile. In pochi minuti si può spedire un bouquet a domicilio, scegliendo data e ora di consegna.

Il servizio partirà proprio il 14 febbraio, giorno di san Valentino, operativo nella città metropolitana di Milano. Il lancio della app è stato affidato a due video su Youtube interpretati dalla web star Edoardo Mecca, che raccontano l'importanza di regalare un mazzo di fiori, e ancora di più del messaggio che li accompagna, e ironizzano sui single e sugli stati d'animo che attraversano proprio nel giorno degli innamorati, dal romantico al nostalgico, dal disperato al menefreghista sino al playboy.

"Cerchiamo di utilizzare le nuove tecnologie per coinvolgere nuovi segmenti di clientela, come i Millennials, e mostrare loro come un gesto antico e tradizionale possa tornare di moda ed essere cool" dice l'amministratore delegato di Bloovery Simone Guzzetti, che con il fratello Luca e Michele Dondi ha fondato la startup.

Il prossimo obiettivo di Bloovery è quello di estendere il servizio in tutta Italia entro il 2017, creare la app per Android, coinvolgere fioristi specializzati e ampliare la piattaforma per tracciare l'ordine e valutarlo, ma anche inviare messaggi, foto e video.