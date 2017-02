Milano, 2 feb. (askanews) - Gli investigatori del commissariato Garibaldi - Venezia di Milano hanno arrestato un piccolo pregiudicato di 29 anni e la sua compagna 28enne accusati di aver estorto denaro a decine di uomini che avevano risposto all'annuncio di una presunta escort su un popolare sito di incontri, minacciandoli di rivelarlo ai loro familiari. Nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposto dal Gip di Monza.

Secondo quanto spiegato dalla polizia, i due, con problemi di dipendenza dalla cocaina e residenti in un modesto appartamento in uno stabile popolare di Cinisello Balsamo (hinterland del capoluogo lombardo), avevano pubblicato un'ammiccante inserzione corredata dall'immagine sexy e dal cellulare dell'inesistente prostituta. Chi telefonava non riceveva subito risposta perché la coppia si metteva immediatamente a cercare principalmente su Facebook a chi corrispondesse quel numero. Se lo trovavano in un profilo personale aperto, lo studiavano, si segnavano i dettagli relativi alla vita privata e poi la donna richiamava il numero per concordare modalità e prezzo della prestazione. A questa prima telefonata, seguiva uno scambio di messaggi inequivocabili e una seconda chiamata direttamente ricattatoria che, citando le informazioni personali reperite sul Web, minacciava il malcapitato di rovinargli la vita, svelando tutto a moglie, figli e colleghi di lavoro. Se questo non era sufficente, arrivava la telefonata del 29enne che, parlando con un forte accento calabrese e spacciandosi come protettore della escort, proferiva minacce ancor più pesanti ("Se non paghi vengo a prenderti a casa", "Ti ammazzo i bambini", ecc.). Terrorizzatati i "clienti" iniziavano così ad essere "spremuti" a colpi di 250 euro da versare su una carta prepagata, arrivando a sborsare fino a mille euro ciascuno nel giro di pochi giorni.

(segue)