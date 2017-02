Milano, 10 feb. (askanews) - Un nuovo concept e una vocazione ancora più marcata verso il glamour, per sottolineare il rapporto più stretto con la filiera della moda. L'83esima edizione di theMICAM, la fiera della calzatura in programma nei quartieri di Rho di Fiera Milano dal 12 al 15 febbraio, punta sull'eccellenza italiana e sull'idea, ribadita dalla presidente di Assocalzaturifici Annarita Pinotti, di fare sistema. In quest'ottica si inserisce la partecipazione a theMICAM di cinque marchi come Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada e Tod's, che saranno gli attori principali della nuova "Fashion Square", uno degli spazi che segnano il rinnovamento dei padiglioni della fiera milanese, che Pilotti non esita a definire "leader indiscusso a livello mondiale".

TheMICAM, come ha spiegato il direttore Paolo Borghini, punta su un look rinnovato e "molte sorprese", tra le quali un "Barber Shop" in collaborazione con Proraso, uno spazio dedicato ai designer emergenti e uno agli studenti, un programma di aggiornamento professionale e le consuete iniziative per i più piccoli nello spazio iKids. Nuova anche la campagna di comunicazione, questa volta ispirata alla Divina Commedia di Dante, che si articolerà, come il sommo poema su tre tappe: l'Inferno nel 2017, il Purgatorio nel 2018 e il Paradiso nel 2019. Una processione che Pilotti ha anche auspicato essere quella di risalita per le aziende del settore che ancora si trova a vivere le strette della crisi.

A testimoniare il rinsaldato rapporto con il sistema della moda, la presenza alla conferenza stampa di presentazione di theMICAM di Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda e dell'assessore al Lavoro del Comune di Milano Cristina Tajani, che ha parlato di un rapporto consolidato tra la fiera e la città. "Una collaborazione rafforzata - ha aggiunto l'assessore - che ha avuto ulteriore enfasi con la costituzione del Tavolo nazionale della Moda. Milano è l'unica città che può vantare l'intera filiera del fashion".

Per quanto riguarda i numeri, l'83esima edizione di theMICAM vede la presenza di 1405 aziende, di cui 795 italiane.