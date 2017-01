Milano, 17 gen. (askanews) - Il commissariamento di tutte le sue attività rappresenterebbe una "complicazione estremamente significativa" per un gruppo come Fiera Milano, "una società quotata in Borsa con 350 milioni di fatturato annuo e 600 dipendenti". Il presidente Roberto Rettani è preoccupato: dopo l'udienza del 26 gennaio prossimo i giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano si pronunceranno infatti sulla richiesta del pm Paolo Storari di allargare il regime di amministrazione giudiziaria già disposto per Nolostand e per quella parte di Fiera Milano attiva nel settore dell'allestimento di padiglioni e stand fieristici a tutte le attività del gruppo. Se l'istanza verrà accolta, secondo Rettani, sarà un problema. Soprattutto perché nei prossimi mesi è prevista una "fase positiva, ricca di eventi" ma anche "molto impegnativa".

Nell'udienza di oggi Piero Capitini, l'amministrazione giudiziario nominato dal Tribunale per scongiurare il rischio di nuove infiltrazioni di stampo mafioso tra i fornitori del gruppo, ha sottolineato la necessità di accelerare nel "controllo della legalità" soprattutto per quanto riguarda l'albo dei fornitori e le modalità di gestione dei contratti. "Collaboriamo con l'amministratore giudiziario - ha detto a questo proposito il presidente di Fiera Milano, presente in aula all'udienza di questa mattina - e stiamo facendo uno sforzo enorme. Ma mentre ci occupiamo di queste cose dobbiamo anche mandare avanti l'azienda. Un'azienda decapitata che vede nel suo organico 9 persone in meno".