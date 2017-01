Milano, 27 gen. (askanews) - No al commissariamento dell'intera Fiera Milano. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano disponendo l'ampliamento dei poteri dell'amministratore giudiziario Piero Capitini allargandoli anche ai comparti compilance, internal audit e alle procedure di approvvigionamento per tutti i settori di business del gruppo di Piazza Carlo Magno. Respinta, in sostanza, la richiesta del pm della Dda, Paolo Storari, di allargare il commissariamento a tutte le attività di Fiera Milano. Il consiglio di amministrazione del gruppo, hanno inoltre stabilito i giudici, potrà restare in carica fino all'approvazione del prossimo bilancio.

