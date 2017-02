Milano, 22 feb. (askanews) - Fiera Milano ha sottoscritto il contratto di compravendita delle azioni per la cessione della partecipazione pari al 75% nella controllata cinese Worldex - organizzatore, tra le altre, della manifestazione Food Hospitality World China - a SingEx, primario operatore nel settore fieristico di Singapore.

In linea con la strategia di riposizionamento della presenza del gruppo all'estero, la cessione della partecipazione nella controllata Worldex (operante in Paesi non strategici, come lo Sri Lanka) risponde alla finalità di concentrare tutte le attività del gruppo nell'ambito della joint venture con il partner tedesco Deutsche Messe.

Il prezzo di cessione si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La componente fissa, è pari a 2,75 milioni (soggetta a aggiustamento di prezzo): per il 50% pagato al perfezionamento dell'operazione e per il restante 50% non appena l'Autorità competente cinese rilascerà la nuova business licence in nome dell'acquirente. La componente variabile, invece, pari a un importo massimo di 1 milione, sarà dovuta in tre tranche di pari importo, al raggiungimento degli obiettivi condivisi di ebitda previsti nel business plan in ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.