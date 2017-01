362 euro per famiglia, in città forte interesse dei turisti

Milano, 4 gen. (askanews) - FederModaMilano stima per Milano un valore complessivo delle vendite di 432 milioni di euro durante i saldi invernali, con acquisti in media per famiglia di 362 euro e 167 euro a persona. Su Milano e area metropolitana si stima un calo di almeno il 2% delle spese per ogni famiglia rispetto al 2016, gli sconti medi saranno del 40%.

"Dopo un Natale non particolarmente brillante - ha detto Renato Borghi, presidente di FederModaMilano- le vere occasioni riguarderanno i capi più pesanti e le calzature. Ai consumatori sono garantiti servizio, assortimento e il miglior rapporto qualità-prezzo in un clima generale che, nonostante alcuni segnali di fiducia, non sembra ancora favorire vere inversioni di tendenza. I consumi, sempre più zavorrati da spese obbligate e insopprimibili, stentano così a ripartire. Anche per questo la nostra stima complessiva sui 2 mesi di vendite di fine stagione prevede un leggero calo rispetto allo scorso anno, pur confidando in un buon avvio dei saldi visto che quest'anno partono di giovedì ed i consumatori avranno a disposizione un lungo ponte di feste per andare a caccia dell'affare".

"L'appuntamento con i saldi - ha spiegato Borghi - è sempre e comunque molto sentito. La quota di spesa accantonata dalle famiglie milanesi agli acquisti in saldo è maggiore rispetto al resto d'Italia e la capitale della moda riscuote anche il forte interesse dei turisti stranieri che non mancheranno di approfittare del tradizionale periodo dedicato agli sconti per vivere un'esperienza d'acquisto veramente Made in Italy".

Con l'avvio dei saldi invernali 2017 torna la tradizionale iniziativa dei "Saldi chiari" promossa da FederModaMilano in sintonia con le associazioni dei consumatori.