Milano, 7 feb. (askanews) - Nel periodo che va da ottobre 2016 a gennaio 2017 le rapine nelle farmacie di Milano e provincia sono diminuite, passando da 31 a 19. Lo ha annunciato Federfarma Milano, spiegando che "si tratta di dati in controtendenza perché negli ultimi 5 anni le rapine in inverno erano sempre aumentate e che il calo è dovuto soprattutto agli arresti di diversi rapinatori seriali, a conclusione delle inchieste che le forze dell'ordine hanno portato avanti già nel primo semestre del 2016".

"Grazie alla stretta collaborazione tra forze dell'ordine e farmacie si è innescato un processo virtuoso che ha permesso l'individuazione e l'arresto di diversi rapinatori seriali" ha osservato la presidente di Federfarma, Annarosa Racca, ricordando che "importanti sono stati l'aumento degli impianti di videosorveglianza nelle farmacie collegati alla Questura ed il coordinamento su orari e modalità del pattugliamento delle Forze dell'ordine fuori delle farmacie".

"Il rapinatore seriale di farmacie ha un profilo ben definito: agisce da solo, travisa il proprio viso, si accontenta di rubare somme modeste, fugge a piedi, utilizza come arma coltelli o pistole, ma anche armi occasionali come bottiglie rotte, siringhe, bastoni" si legge ancora nella nota diffusa da Federfarma Milano, che si conclude precisando che "gli impianti di videosorveglianza collegati direttamente con la Questura sono stati adottati da oltre il 30% delle farmacie, e sono in deciso aumento le prenotazioni per l'installazione dell'impianto o per il suo ammodernamento".