"Chiarisca che Comune non sborserà un euro" per questo

Milano, 24 gen. (askanews) - Fdi presenterà un'interrogazione urgente al sindaco di Sesto San Giovanni (Milano), Monica Chittò, per chiedere che Anis Amri, il terrorista della strage di Berlino ucciso dalla polizia nel Comune dell'hinterland milanese, non sia sepolto in questo territorio. A presentarla sarà Antonio Lamiranda, consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni.

"Un'interrogazione urgente per chiedere al sindaco di Sesto San Giovanni di sgomberare il campo da ogni dubbio e di dichiarare in maniera chiara e inequivocabile che l'Amministrazione comunale non sborserà un euro per le spese riguardanti la sepoltura del terrorista Amri" ha commentato in una nota Michele Russo, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Sesto San Giovanni.

"Le notizie secondo cui i contribuenti sestesi rischierebbero, secondo la normativa vigente, di dover pagare i costi dell'obitorio, della bara e della sepoltura - ha aggiunto Michele Russo - sono al limite della follia. Bene ha fatto l'assessore regionale Viviana Beccalossi a sollevare il problema chiedendo che il killer di Berlino venga riconsegnato alla Tunisia, suo Paese d'origine".

"Vorremmo - ha concluso il rappresentante di Fratelli d'Italia - che anche il sindaco Chittò, fin da ora e con la stessa determinazione, comunicasse ai sestesi che quel mostro non avrà più nulla a che vedere con Sesto e con l'Italia intera".