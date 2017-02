Roma, 19 feb. (askanews) - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento restrittivo, emesso dall'autorità giudiziaria brasiliana, esteso in ambito internazionale, nei confronti di tre cittadine brasiliane ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere, traffico di esseri umani e favoreggiamento della prostituzione.

Le Autorità di Polizia brasiliane, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno informato dell'articolata attività investigativa concernente un'organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani e allo sfruttamento della Prostituzione. In particolare sono stati raccolti elementi di responsabilità su un gruppo criminale, con base operativa a Forteleza, Stato di Cearà, in Brasile.

Il provvedimento in Brasile è stato eseguito dalla Polizia Brasiliana nei confronti di 13 persone.

Gli arresti in Italia sono stati eseguiti dai poliziotti delle Squadre Mobili di Brescia, Milano e Gorizia, coordinate da Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, nei confronti delle tre donne sospettate di far parte di un'organizzazione criminale, dal carattere transnazionale, dedita al traffico di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione.