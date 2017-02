Milano, 21 feb. (askanews) - "Sono molto soddisfatto perché oggi è stato definito un percorso per una politica agricola della montagna, condivisa fra i territori delle Alpi su temi strategici quali il futuro della Pac a livello europeo, la tutela del territorio e dell'agricoltura e la promozione dei prodotti identitari dell'arco alpino". L'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, ha commentato così l'esito dell'incontro alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Trento), presieduta dal professor Andrea Segrè, con i colleghi assessori all'Agricoltura Michele Dallapiccola (Provincia Autonoma di Trento), Arnold Schuler (Provincia Autonoma di Bolzano), Renzo Testolin (Valle d'Aosta), e con Alessio Gratton (presidente Commissione Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia), Francesco Miniussi (direttore centrale per le risorse agricole e forestali del Friuli Venezia Giulia).

Insieme all'assessore Fava c'era anche Roberto Cova, direttore generale dell'assessorato all'Agricoltura della Lombardia. Hanno inviato la propria adesione al progetto anche l'assessore all'Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan, e della Liguria, Stefano Mai. "L'invito a collaborare che Regione Lombardia aveva lanciato il mese scorso a Laimburg, in Provincia di Bolzano, si concretizza oggi e si arricchisce di contributi importanti - ha aggiunto Fava - e credo che la grande sfida di muoversi congiuntamente su tematiche comuni sia strategico per interloquire in maniera proficua e costruttiva con il ministero delle politiche agricole a Roma e con la Commissione Agricoltura dell'Unione europea". (segue)