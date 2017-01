Milano, 20 gen. (askanews) - "Quello di Expo è un capitolo che ha significato tanto in termini di lavori e in termini di complessità. Mi pare che le indagini siano già state fatte da tanti anni, io continuo ad essere tranquillo rispetto a come personalmente mi sono comportato. Detto ciò, la giustizia deve fare la sua parte sempre, anche nell'interesse di chi gestisce". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento alla frase "il capitolo Expo per noi è sempre aperto" pronunciata ieri dal presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi. Sala ha parlato a margine della presentazione del primo dottorato di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata presentato oggi all'Università Statale di Milano. Presentazione a cui ha partecipato anche la Bindi e alcuni membri della Commissione da lei presieduta.