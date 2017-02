Milano, 21 feb. (askanews) - L'ex area Expo, ribattezzata parco Experience, riaprirà il 27 maggio con spazi raddoppiati a quota 400.000 metri quadrati, verde quintuplicato a quota 145.000 metri quadrati e l'Open Air Theater che aumenta la sua capienza fino a 17.000 posti con la rimozione delle sedute in cemento. E' l'effetto dell'avvenuto smantellamento dei padiglioni che permette a Arexpo, la società pubblica che possiede e gestisce il parco, di offrire agli organizzatori di eventi una struttura più allettante rispetto al 2016, quando i visitatori sono stati 300.000 in 73 giorni di apertura. Il vero elemento di attrazione è però l'annuncio da parte del Comune di Milano di "deroghe illimitate" in fatto di decibel perché un'analisi dell'Arpa ha dimostrato che in quella zona non ci sono residenti vicini.

L'obiettivo è così quello, come ha sottolineato l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno, di trasformare il teatro che ha ospitato nel 2016 i grandi concerti di Bocelli, della Scala oltre a Gianna Nannini e Antonello Venditti, nella piattaforma cittadina per i grandi concerti e festival estivi. E' confermata anche l'apertura di Palazzo Italia così come gli spettacoli dell'Albero della Vita che si potrà raggiungere percorrendo il Decumano. Il calendario prevede per il primo fine settimana di apertura la Obstacle run, gara per per iron men e iron women. Poi per il ponte del 2 giugno è in programma il Festival del volo, mentre in quello successivo si terrà la Color Run.

Per tutti gli altri fine settimana l'obiettivo è quello di creare un palinsesto composito insieme a imprese private. Per ora ci sono solo manifestazioni d'interesse e a disposizione ci sono anche 48.000 metri quadrati coperti. "Ci ritroviamo dopo un anno circa con un primo piccolo tassello, quello di avere un'area già viva e non degradata, come invece sono state tante altre dopo un'Expo. Abbiamo uno spazio utile alla città e lo sforzo sta continuando in questa seconda fase insieme a Regione Lombardia e Comune di Milano" ha osservato il presidente di Arexpo, Giovanni Azzone.

"L'obiettivo era quello di consentire una nuova fruizione pubblica cercando di evitare il degrado ed è stato raggiunto. Oggi però è diverso perché dobbiamo sì mantenere il buono stato di conservazione del sito, che rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ad alte aree di sviluppo immobiliare, ma anche legare Experience 2017 al procedimento di gara che abbiamo appena impostato per lo sviluppo del sito" ha aggiunto l'ad Giuseppe Bonomi.

"L'ex Area Expo sta attraversando un momento cruciale di trasformazione e noi, come Regione Lombardia, non faremo mancare il nostro sostegno per rendere questo luogo un riferimento non solo per Milano ma per tutta la Lombardia" ha concluso Francesca Brianza, assessore della Regione Lombardia al Post-Expo. Intanto Arexpo per animare il Parco ha ancora a disposizione dieci dei 50 milioni di euro stanziati lo scorso anno dalla Regione.