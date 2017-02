Milano, 18 feb. (askanews) - I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno tratto in arresto un 20enne pregiudicato milanese, dopo averlo sorpreso mentre stava rapinando una farmacia in zona Stadera. I militari in servizio di pattuglia hanno fermato l'auto dopo aver notato dei movimenti sospetti all'interno del negozio, dove il giovane stava prendendo il denaro dalla cassa, minacciando le due dipendenti e i clienti.

Dopo aver bloccato il balordo, hanno restituito ai farmacisti i circa 140 euro che gli hanno trovato in tasca, dove aveva anche quattro grammi di hashish. Dai successivi accertamenti, è emerso che il giovane era evaso dagli arresti domiciliari dove, dal settembre scorso, stava scontando una condanna a 4 anni per una serie di rapine compiute nel 2015.

Ieri sera, i carabinieri hanno arrestato anche un altro pregiudicato che aveva appena rapinato 200 euro e una confezione di ansiolitici in una farmacia in zona Forze Armate, armato di forbici e con il volto parzialmente travisato. L'uomo, un 57enne, è stato bloccato dopo pochi minuti dall'equipaggio di una Gazzella in via Rismondo, dove è stato individuato grazie alla montatura verde dei suoi occhiali. Nelle tasche aveva il bottino.