Milano, 2 feb. (askanews) - "Analizzando il flusso di scambi commerciali che attraversa le Alpi, è quanto mai evidente il primato di Regione Lombardia nelle esportazioni destinate agli altri Paesi e Regioni della strategia macroregionale alpina (Eusalp)". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Eusalp, Ugo Parolo, commentando l'ultimo studio di Lombardia Speciale dedicato alla macroregione alpina.

"Il valore record di oltre 15 miliardi di euro per le operazioni di esportazione dimostra ampiamente il primato di Regione Lombardia nell'ambito delle regioni di Eusalp, senza esclusione dei lander tedeschi della Baviera, del Baden-Württemberg e delle altre regioni italiane" ha continuato il sottosegretario, aggiungendo che "i dati tengono conto dello sviluppo dei mercati a un anno dal lancio ufficiale della strategia dell'Unione europea per la macroregione alpina, avvenuto a Brdo il 25-26 gennaio scorsi". "Tra gli obiettivi, fondamentali sono quello del rilancio della competitività del settore manifatturiero e il tema dell'innovazione e della ricerca, caro alla Lombardia, prima regione italiana per entita' di risorse private destinate a tale ambito e con il 27% di addetti sul totale nazione".

"La strategia macroregionale - ha concluso - rappresenta inoltre una straordinaria opportunita' per accrescere la competitività a livello internazionale e quindi promuovere la sinergia tra cluster produttivi, centri di competenza, imprese e università, oltre che per potenziare l'interconnessione dei sistemi manifatturieri avanzati, accrescere la mobilità dei ricercatori e dei lavoratori nell'area e, infine, sfruttare le economie di scopo e di scala per ricerca e sviluppo di progetti".