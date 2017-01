Milano, 18 gen. (askanews) - "Esprimo la mia soddisfazione per l'elezione di Antonio Tajani, nuovo presidente del Parlamento europeo: a lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro". Questo il commento del presidente del Consiglio regionale della Lombardia e della Conferenza della Assemblee legislative europee (Calre), Raffaele Cattaneo.

"Abbiamo bisogno di tanto buon lavoro per ricostruire il legame di fiducia dei cittadini nei confronti del progetto europeo" ha proseguito Cattaneo, sottolineando che "Tajani, europeista convinto e uomo delle istituzioni capace e collaborativo, saprà portare avanti al meglio la responsabilità che è stata affidata all'Italia in questo momento delicato in cui il disegno europeo sembra vacillare". "Un impegno che si esprime nel solco della tradizione del partito popolare europeo e che rifugge le derive lepeniste e i populismi che mirano a disgregare il progetto europeo" ha continuato il presidente del Consiglio regionale lombardo, aggiungendo che "se vogliamo ricostruire una relazione vera tra cittadini e istituzioni comunitarie dobbiamo puntare su una maggiore collaborazione con i territori: le Regioni e le città devono tornare protagoniste e delle decisioni che non possono più essere calate dall'alto. Sono certo che, con questa nuova presidenza, troveremo in Tajani un interlocutore attento e disponibile, capace di interpretare i sentimenti dei cittadini europei e guidare il Parlamento verso scelte sempre più condivise con Regioni e territori".