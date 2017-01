Milano, 25 gen. (askanews) - Un viaggio lungo 60 anni nelle case degli Italiani: Esselunga ricorda la sua storia con un 2017 ricco di iniziative. Dal primo supermercato aperto a Milano nel 1957 alla prossima apertura di Roma, con il primo superstore nella Capitale, Esselunga ha organizzato una serie di iniziative per premiare la fedeltà dei suoi clienti.

Giovedì 26 gennaio inizia un concorso che, per sessanta giorni, metterà in palio 1.500 Fiat 500 Lounge attraverso otto estrazioni settimanali: presentando la Carta Fìdaty, in base alla spesa o ai Punti Fragola accumulati, si riceverà un codice, stampato sullo scontrino, con il quale si parteciperà all'estrazione. I codici vincenti saranno pubblicati nei negozi e sul sito www.esselunga.it. Al concorso possono partecipare anche i clienti che effettuano acquisti nelle Profumerie EsserBella e con il servizio di spesa on line di esselunga.it.

In palio ci saranno inoltre tanti premi istantanei da ritirare direttamente in negozio: 200.000 cesti di prodotti Esselunga, 100.000 sottopentola Alessi, 10.000 shaker Alessi, 7.500 penne Duo-Cart Aurora, 2.000 pesciere Sambonet, 1.000 sgabelli Mezzadro di Zanotta. Si tratta di oggetti ideati da designer italiani nel 1957, l'anno in cui a Milano apriva il primo Supermarket, con l'inconfondibile esse allungata disegnata dal grafico svizzero Max Huber.