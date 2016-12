Milano, 29 dic. (askanews) - Il rimpatrio di un tunisino, accusato di propaganda in rete in nome dell'Isis, residente a Edolo, in provincia di Brescia "è una buona notizia" anche se preoccupante "perchè ancora una volta dimostra come la Lombardia e il territorio provinciale bresciano siano coinvolti dal pericolo rappresentato dal terrorismo islamico". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali che ha voluto ringraziare la Digos e gli agenti della Questura di Brescia.

"Sembra che questa persona dovesse compiere attentati in Italia simili a quelli che hanno già coinvolto Francia e Belgio. L'Islam radicale si conferma una piaga sociale da eliminare. I fondamentalisti islamici - ha concluso Bordonali - non sono compatibili con la nostra cultura e con la nostra civiltà. Purtroppo notiamo spesso come siano i giovani a propagandare ideologie jihadiste, segno del fallimento di un processo di integrazione promosso da buonisti e da una certa parte politica".