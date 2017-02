Milano, 2 feb. (askanews) - Sono esauriti i biglietti per il concerto benefico che il Coro e l'Orchestra del Teatro alla Scala, diretti da Zubin Mehta, terranno domani nella Cattedrale di Tortona, in provincia di Alessandria. Il concerto è a favore del "Centro Paolo VI" di Casalnoceto, in memoria di Monsignor Francesco Remotti nel decimo anniversario della morte.

In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: la Sinfonia Concertante in mi bemolle magg. KV 364, con le prime parti dell'orchestra scaligera Francesco De Angelis al violino e Danilo Rossi alla viola; il Requiem in re minore KV 626, solisti Federica Lombardi, Annalisa Stroppa, Francesco Demuro e Martin Summer insieme al Coro preparato da Bruno Casoni; e Ave Verum Corpus KV 618, mottetto in re maggiore.