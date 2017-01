Milano, 4 gen. (askanews) - Inizieranno alle 8.30 in corso Sempione gli appuntamenti a Milano in occasione dell'Epifania. E' da lì infatti che partirà il tradizionale corteo di motociclisti della "Befana benefica", che festeggia la 50esima edizione. I centauri percorreranno le vie della città per consegnare dolciumi e doni ai piccoli ospiti dell'Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione e della sacra Famiglia di Cesano Boscone.

La giornata proseguirà con il corteo storico dei Re Magi, con partenza alle 11.45 in Piazza Duomo. Più di 120 figuranti, tra pastori, dame, fanti e cavalieri, attraverseranno il centro per arrivare sino alla Basilica di Sant'Eustorgio: una suggestiva passeggiata che si rinnova ogni anno dal 1960 e che affonda le sue radici addirittura nel 1336.

I più piccoli potranno fare festa al Darsena Christmas Village, aperto dalle 10 alle 22, e navigare con la famiglia sulla speciale slitta di Babbo Natale. Infine anche quest'anno alle 9.30 al Teatro Carcano si terrà la tradizionale 'Befana dei vigili', l'evento di consegna dei doni ai figli dei dipendenti della Polizia locale.