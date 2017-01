Milano, 25 gen. (askanews) - Come previsto lo smog a Milano e provincia si conferma oltre i livelli di guardia, con 8 giorni consecutivi di sforamento del limite di 50 micro grammi per metro cubo: al nono giorno in città scatta il blocco dei Diesel Euro 3 previsto dal protocollo della regione contro l'inquinamento. Le centraline dell'Arpa nella giornata di ieri, 24 gennaio, hanno registrato picchi di 77 e 75 micro grammi per metro cubo a Milano Senato e Verziere, non pervenuto invece il valore di Milano Pascal, terzo punto di rilievo in città. Il livello più alto è stato rilevato nell'hinterland milanese, a Pioltello - Limito, con 87 micro grammi per metro cubo.

Il Pm10 è oltre la soglia anche in provincia di Milano, con valori però inferiori a quelli rilevati in città: 67 micro grammi per metro cubo a Magenta e 51 a Cassano D'Adda, mentre si sta sopra i 70 a Monza e Meda. A Milano sono oltre il limite di 50 anche i valori del Pm 2.5 il particolato più fine e dunque ancora più pericoloso per la salute.

A far restare lo smog oltre i limiti contribuiscono le condizioni meteo, con cielo poco nuvoloso e assenza prolungata di piogge e venti forti, che secondo le previsioni di Arpa Lombardia resteranno invariate anche nei prossimi giorni.