Milano, 24 gen. (askanews) - La Città metropolitana di Milano è è impegnata a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dall'emergenza neve con una colonna mobile della Protezione civile che si è composta venerdì sera su attivazione della sala operativa della Regione Lombardia, destinazione il comune di Acquaviva in provincia di Teramo.

Circa una cinquantina di volontari delle organizzazioni della Protezione civile di 11 comuni della Città metropolitana sono partiti con un autocarro, furgoni e pickup, equipaggiati con attrezzatura spargisale, generatori e turbine spalaneve.

Tra gli obiettivi prioritari c'è quello di liberare dalla neve le strade di tutti i comuni del Teramano e ripristinare la corrente elettrica interrotta, raggiungendo le cabine Enel grazie all'aiuto dell'attrezzatura spalaneve e spargisale.

"Le azioni concrete come questa - ha dichiarato la vicesindaca metropolitana Arianna Censi - sono la migliore manifestazione della solidarietà che la Città metropolitana di Milano esprime nei confronti delle popolazioni che ora si trovano in difficoltà. In rappresentanza di questa istituzione sono grata per il lavoro che questi volontari stanno compiendo".