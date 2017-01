Milano, 4 gen. (askanews) - Un carpentiere egiziano ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele in seguito a un'intossicazione da sostanze chimiche ha fatto scattare un falso allarme terrorismo a Milano. Le verifiche sulla natura dell'intossicazione e su eventuali contatti del nordafricano con ambienti del radicalismo islamico hanno dato esito negativo, ma il clima di apprensione generato in città dall'uccisione a Sesto San Giovanni del killer della strage di Berlino, Anis Amri, ha favorito interpretazioni diverse, come l'ipotesi che potesse essere coinvolto nella preparazione di un attacco chimico. Il ricovero risale però all'11 dicembre, cioè molti giorni prima dell'uccisione di Amri, e tutti i controlli, da quelli chimici a quelli sulla vita del carpentiere, hanno escluso possibili legami con ambienti islamisti. Si tratta invece di un atto di autolesionismo per problemi con i famigliari. L'uomo ha un regolare permesso di soggiorno in Italia.