Milano, 23 feb. (askanews) - Una tre giorni nella quale Milano sarà un unico grande museo diffuso: è stata presentata a Palazzo Reale la prima edizione di Museocity, manifestazione promossa dall'assessorato alla Cultura meneghino dal 3 al 5 marzo, con il coinvolgimento di tutte le 70 realtà museali del capoluogo lombardo. Per l'assessore Filippo Del Corno si tratterà anche di una festa, capace di sottolineare lo spirito di comunità dei musei milanesi.

"Quello che noi offriamo ai cittadini vorrebbe essere la possibilità di imparare a conoscere o a riconoscere questi 70 musei, e farlo insieme ai visitatori che sempre più numerosi affollano la nostra città, cercando anche di entrare in contatto con le specificità di ciascun museo, di ciascuna collezione. Dell'identità che questi musei portano a quella che è l'identità collettiva di questa città".

Del Corno ha voluto collocare l'evento a cavallo di una delle Domeniche al museo e, insieme all'associazione Museocity, ha immaginato le principali iniziative della tre giorni, a partire da "Il museo segreto" che chiede a ciascun museo di esporre un'opera poco nota delle proprie collezioni, passando poi per una mostra-installazione nella Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale dedicata alle Muse, per i Musei d'impresa per arrivare poi al dialogo tra diverse case museo e atelier d'artista chiamato "Storie milanesi".

"Quando pensiamo all'identità dell'offerta museale complessiva della città - ha aggiunto l'assessore Del Corno - dobbiamo proprio pensare a questo obiettivo, fare sì che l'offerta museale sia interessante, stimolante, attrattiva e che anche dia occasione di approfondire la conoscenza della propria comunità e della propria città e questo indipendentemente se poi la governance del museo è pubblica, privata, civica, statale o di fondazioni. Da questo punto di vista credo che il modello che stiamo proponendo sia proprio quello di una alleanza strettissima tra pubblico e privato e il successo di questa operazione dimostra che davvero il dialogo è avviato in maniera positiva".