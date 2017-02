Milano, 9 feb. (askanews) - E' morta la donna di 54 anni colpita da meningite provocata da meningococco che era ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Paolo di Milano.

La donna, che insegnava all'Istituto di istruzione superiore "Curie Sraffa", era arrivata al pronto soccorso all'ospedale milanese ieri intorno alle 12.30 - 12.45 di ieri. Sono in corso le analisi per le conferme e l'individuazione del ceppo che ha provocato la malattia. È stata subito attivata la profilassi antibiotica nei confronti del personale che è venuto in contatto con la donna per averla soccorsa e dei contatti stretti della donna.

L'Ats della Città metropolitana, in collaborazione con la direzione scolastica, sta ricostruendo le attività didattiche e i contatti all'interno della scuola e avvisando le famiglie degli alunni delle 9 classi in cui la donna insegnava: nel pomeriggio è prevista una riunione a scuola con genitori e docenti per dare tutte le informazioni.