La GdF sequestra anche beni per 1,3 milioni di euro

Roma, 12 gen. (askanews) - Spaccio di droga, usura, estorsione, corruzione di pubblici ufficiali: con l'operazione "Big Brothers" è in corso una vasta operazione, sotto la direzione ed il coordinamento della Procura di Lodi, con la quale la Guardia di Finanza sta eseguendo oltre 40 perquisizioni e 22 misure cautelari, 17 arresti (11 in carcere e 6 ai domiciliari) e 5 altre misure. Sequestrati anche beni per 1,3 milioni di euro.

L'operazione è diretta nei confronti di un "ampio contesto criminale" operante nel nord lodigiano e nel sud milanese: sono impiegati oltre 150 finanzieri, 5 unità cinofile ed un elicottero.