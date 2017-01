Milano, 13 gen. (askanews) - Si concentrerebbero sulla ristretta cerchia di conoscenti le indagini della squadra mobile di Milano sull'omicidio di Tiziana Pavani, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri a letto e con diverse ferite alla testa nel suo appartamento al quarto piano di un grande complesso residenziale in via Maffeo Bagarotti 44, in zona Baggio nel capoluogo lombardo.

Il cadavere della 54enne segretaria, divorziata e che viveva da sola, è stato scoperto intorno alle 18.30 di ieri, dopo che i vicini di casa avevano segnalato un forte odore di gas che proveniva dal suo appartamento. Già ieri sera, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione di un uomo. Le indagini sono coordinate dal pm di Milano Letizia Mannella.