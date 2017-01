Milano, 16 gen. (askanews) - Deve restare in carcere il killer di Tiziana Pavani, la 54enne milanese trovata morta giovedì scorso, 12 gennaio, all'interno della sua abitazione di una palazzina popolare di Via Bagarotti, a Baggio, quartiere della periferia Ovest di Milano. Il gip di Milano, Alfonsa Ferraro, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Luca Raimondo Marcarelli, il 32enne fermato nella notte tra venerdì sabato per l'omicidio della donna.

L'uomo, con problemi di droga (è in cura presso un Sert), è crollato poche ore dopo il fermo. Messo alle strette dagli investigatori della Squadra Mobile e dal pm Letizia Mannella, ha confessato di aver ucciso Tiziana mentre dormiva, fracassandole il cranio con un colpo bottiglia, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il movente è economico: la vittima gli doveva circa 2.500 e lui voleva riavere i soldi che le aveva prestato. I due si erano conosciuti su un sito di incontri e avevano una relazione saltuaria.

Prima del delitto, l'assassino (che, tra l'altro, ha ammesso di aver fatto uso di cocaina) si è spogliato per non sporcarsi i vestiti con il sangue della vittima. Una "mossa" che gli è costata l'aggravante della premeditazione accanto all'accusa di omicidio volontario.